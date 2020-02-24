24 Февр. 2020 2020-02-24T19:00:36+03:00

Число пострадавших от наезда автобуса на толпу в Германии возросло до 30 человек Фото: REUTERS

Очевидцы сообщают, что водитель был нацелен на детей

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Число раненых от наезда автобуса на толпу в немецком городе Фолькмарзен возросло до 30 человек, сообщает Bild.

До сих пор не ясно было ли произошедшее несчастным случаем или преднамеренной атакой. Полиция пока расследует все детали случившегося.

Свидетели утверждают, что водитель стремился наехать в первую очередь на детей.

Напомним, днём 24 февраля на карнавале Розенмонтаг водитель серебристого микроавтобуса Мерседес снёс ограждение, и, продолжая жать на газ, протаранил толпу людей и проехал ещё около 30 метров.

Полиция задержала водителя, его мотивы пока не понятны.

На месте дежурят полицейские, спасатели и десятки машин скорой помощи.

Ранее сайт kp.ru публиковал первые фото и видео с места происшествия.

По предварительным данным, на фестивале было порядка 1 500 человек из 6 800 жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU