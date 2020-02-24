Президентский рейтинг Владимира Зеленского начал снижаться

24 Февр. 2020 2020-02-24T19:49:57+03:00

В сентябре 2019 года Зеленскому доверяли 79% украинцев, не доверяли - 13,5%, а в феврале 2020 года - 51,5% и 41% соответственно

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40% украинце проголосовали бы за действующего президента Украины Владимира Зеленского, если бы выборы проходили в ближайшее время, по результатам исследования, проведённым неправительственным аналитическим Центром Разумкова.

На выборах президента за Владимира Зеленского составил 73%.

По результатам исследования, 15% опрошенных отдали бы свой голос за лидера «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрия Бойко, сообщает РИА Новости. 13,5% проголосовали бы за Петра Порошенко, а 10% - за Юлию Тимошенко, главу партии «Батькивщина».

Также с 45% до 36% за один месяц снизился уровень электоральной поддержки и у правящей партии "Слуга народа".

В сентябре 2019 года Зеленскому доверяли 79% украинцев, не доверяли - 13,5%. По состоянию на февраль 2020 года его рейтинги составили 51,5% и 41% соответственно, сообщает также Центр Разумкова по результатам своего исследования, проходившего с 13 по 17 февраля среди 2 018 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU