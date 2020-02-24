Адвокат Ассанжа: Он совершит самоубийство, если будет выдан США

24 Февр. 2020 2020-02-24T23:09:31+03:00

Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Эдвард Фицджеральд опасается, что он совершит самоубийство, если будет экстрадирован из Великобритании в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Защита также считает, что строгость судебного наказания с высокой вероятностью будет несоразмерна приписываемым ему преступлениям

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Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Эдвард Фицджеральд опасается, что он совершит самоубийство, если будет экстрадирован из Великобритании в США. Об этом он заявил в Королевском суде Вулиджа. Там 23 февраля начались слушания по делу о выдаче Ассанжа американским властям.

Фицджеральд также огласил заключение осматривавшего Ассанжа врача-психиатра. Он заявил о своей уверенности в том, что "если экстрадиция в США станет неизбежной, господин Ассанж найдет способ покончить с собой".

Адвокат отметил, что его подзащитный не может рассчитывать на справедливое расследование в США и что ответственность за преступления Ассанжа будет несоразмерна им. Также защита высказала свои опасения за "негуманное и унижающее достоинство" обращение с Ассанжем в тюрьме в США.

Джулиан Ассанж скрывался с 2012 года в лондонском посольстве Эквадора от обвинений в сексуальных домогательствах, предъявленных ему в Швеции в 2010 году. 11 апреля его арестовали по запросу США и приговорили к 11 месяцам тюрьмы за нарушение выхода под залог. В мае американские власти предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации и направили Лондону запрос об экстрадиции.

ИСТОЧНИК KP.RU