2020-02-25T07:46:23+03:00
Политика

«Это большая афера разведки и демократов»: Трамп прокомментировал сообщения СМИ о «российской помощи» Сандерсу

По мнению главы Белого дома, слухи, что Россия пытается «помогать» сенатору в избирательной компании, – результат заговора против него самого
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп убежден, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы пытается «помогать» не ему, а его возможному сопернику на будущих выборах Берни Сандерсу – это результат заговора между разведсообществом и демократами. Причем сговорились, как считает глава Белого дома, и против сенатора, и против него самого.

Своими соображениями по этому поводу Трамп, как обычно, поделился в Twitter, для начала процитировав сообщение: «Представитель американской разведки завысил оценку усилий России по поддержке Трампа».

«Якобы они сказали Сумасшедшему Берни, что на него смотрит Россия, а не на меня. Все это большая афера между разведкой и демократами. Они хотят Берни OUT (то есть, чтобы Сандерс вышел из предвыборной кампании – прим.ред.) и ненавидят «Трампа», - написал действующий президент США.

Трамп заподозрил разведку страны и демократов в сговоре против кандидата в президенты Берни Сандерса и себя самого. Фото: Twitter/realDonaldTrump

Трамп заподозрил разведку страны и демократов в сговоре против кандидата в президенты Берни Сандерса и себя самого. Фото: Twitter/realDonaldTrump

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, ранее два разных американских издания сообщили о «намерении» России «вмешаться» в нынешнюю избирательную гонку: NYT утверждала, якобы Москва собирается помогать Дональду Трампу, а WP информировала о российском «содействии» сенатору-демократу Берни Сандерсу.

Комментируя эти и подобные публикации, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что с приближением даты выборов в США таких «параноидальных сообщений» будет все больше и больше.

«Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой», - подчеркнул он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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