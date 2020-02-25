2020-02-25T07:17:21+03:00
Экономика

В России закрываются сахарные заводы

Три предприятия вынуждены приостановить работу из-за низких цен на свою продукцию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 года перестанут работать сразу три российских сахарных завода - Мелеузовский в Башкирии, Нурлатский в Татарстане и Товарковский в Тульской области. Решение принято из-за низких цен на итоговую продукцию. Об этом сообщил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин

Суммарная мощность всех трех предприятий составляет 150 тысяч тонн. Группы "Агро-инвест" и "Продимекс", которые владеют Нурлатским и Мелеузовским заводами, ранее уже сообщали о своих планах приостановить производство.

Товарковский завод, принадлежащий структуре Россельхозбанка, решил последовать их примеру из-за отрицательных финансовых показателей. Более того, предприятие в итог могут продать, передают "Ведомости".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банки России готовы к переходу на электронные договоры
В России закрываются сахарные заводы
«Это большая афера разведки и демократов»: Трамп прокомментировал сообщения СМИ о «российской помощи» Сандерсу
В Японии умер еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess
В Южной Корее коронавирусом заразились 893 человека, умерли восемь
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2663
Трамп запросил у конгресса на борьбу с коронавирусом $2,5 миллиарда
В следующем году в России может подорожать бытовая техника
Пушков: Версия, будто коронавирус поражает только азиатские народы, — полная глупость
Трамп: Коронавирус в США под контролем
В сенате США предлагают ввести против России санкции за «попытки помочь» Трампу на выборах
Константин Генич: У «Спартака» неважные перспективы против ЦСКА в матче Кубка России
Умерла легенда NASA – американский физик и математик Кэтрин Джонсон
Константин Генич: Есть ощущение, что Слуцкий готовит «Рубин» для участия в КВН
«Русские в Лондоне!»: Сын Порошенко вышел на сцену к российскому рэперу Face
Коронавирусом за пределами Китая заразились 2069 человек, умерли 23
Кальюлайд: У Эстонии нет территориальных претензий к своим соседям
«Это непростой вопрос»: На Украине готовы обсудить изменение закона о госязыке
Адвокат Ассанжа: Он совершит самоубийство, если будет выдан США
"Из трагедии устроили балаган": Захарова о заявлении Нидерландов по поводу "Бука" в деле МН17
Судно, способное завершить "Северный поток-2", сменило маршрут
Генпрокуратура назвала наезд на толпу в Фолькмарзене покушением на убийство
Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины
На Украине снизили цену на газ для населения на 15%
Украинскую певицу Maruv осудили за поздравление с "русским" праздником 23 февраля
Президентский рейтинг Владимира Зеленского начал снижаться