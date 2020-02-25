В России закрываются сахарные заводы
В сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 года перестанут работать сразу три российских сахарных завода - Мелеузовский в Башкирии, Нурлатский в Татарстане и Товарковский в Тульской области. Решение принято из-за низких цен на итоговую продукцию. Об этом сообщил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин
Суммарная мощность всех трех предприятий составляет 150 тысяч тонн. Группы "Агро-инвест" и "Продимекс", которые владеют Нурлатским и Мелеузовским заводами, ранее уже сообщали о своих планах приостановить производство.
Товарковский завод, принадлежащий структуре Россельхозбанка, решил последовать их примеру из-за отрицательных финансовых показателей. Более того, предприятие в итог могут продать, передают "Ведомости".
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ИСТОЧНИК KP.RU