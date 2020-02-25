Минздрав: сотрудники IT-сферы болеют чаще остальных, дальше - учителя

25 Февр. 2020 2020-02-25T08:39:48+03:00

В Минздраве выяснили, люди каких профессий болеют чаще других россиян Фото: EAST NEWS

В большинстве случаев россияне заражаются ОРВИ, также почти каждый третий имеет проблемы с сердцем и сосудами

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Сотрудники российских IT-компаний болеют гораздо чаще представителей других профессий. Об этом говорится в исследовании hh.ru, проведенном по заказу министерства здравоохранения РФ.

Оказывается, почти каждый третий работающий житель нашей страны имеет проблемы с сердцем и сосудами, у каждого четвертого есть нарушения опорно-двигательного аппарата, а у каждого пятого — болезни желудка.

Однако чаще всего сотрудники российских компаний болеют гриппом и ОРВИ (77%). Таким заболеваниям больше подвержены представители IT-сферы (90%), преподаватели (86%) и медики (77%). Сердечно-сосудистые заболевания есть у 29% работников сферы здравоохранения и 26% учителей. Проблемы с опорно-двигательной системой острее испытывают сотрудники IT-сферы (30%), госструктур (24%) и медучреждений (23%), передает газета "Известия".

Также программисты и системные администраторы лидируют по заболеваниям желудочно-кишечного тракта (25%). Следом за ними идут опять врачи (21%) и педагоги (20%). При этом добровольное медицинское страхование есть лишь у 19% компаний и организаций.

Сайт kp.ru писал, что ранее в Росстате рассказали, чем чаще всего болеют дети в России. В первых строчках - грипп, ОРВИ и пневмония.

ИСТОЧНИК KP.RU