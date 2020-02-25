Молодой и без усов: Игорь Николаев опубликовал архивное фото в военной форме

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:20:33+03:00

Пройти мимо редкого снимка не смог даже певец Леонид Агутин

Изменить размер текста: A A

Вот уже много лет визитной карточкой композитора Игоря Николаева являются не только его песни, но и длинные кучерявые волосы, а также пышные усы. Многие поклонники творчества 60-летнего народного артиста уже, наверняка, и не помнят, как он выглядел без них.

Игорь Юрьевич решил освежить память подписчиков и опубликовал в Instagram коллаж с редким архивным фото. На первом черно-белом снимке певец предстал в военной форме, без усов и с короткой стрижкой под фуражкой. На второй фотографии Игорь Николаев такой, каким мы его знаем сейчас - в очках, с длинными волосами и в обычной рубашке.

igor_nikolaev_music Найдите 10 отличий. Ну хорошо, 11. С 23 февраля! Ура! #игорьниколаев

"Найдите 10 отличий. Ну хорошо, 11", - шутливо подписал коллаж артист. Фотографии были опубликованы к Дню защитника Отечества.

Пройти мимо архивного снимка не смог даже муж Анжелики Варум — певец Леонид Агутин.

"Вижу пять причин, вернее, отличий - форма, прическа, очки, усы и море хитов!", - написал артист в комментариях. Николаев отметил ему смайликами - улыбкой и сердечком.

К слову, сайт kp.ru ранее много писал о молодой жене Николаева. Она младше своего избранника на 22 года и является уже третьей супругой композитора.

ИСТОЧНИК KP.RU