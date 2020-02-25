2020-02-25T10:36:09+03:00
Политика

Путин назвал главной целью нацпроектов поступательное развитие всей России

По словам президента РФ, лучше достичь результатов по широкому фронту, чем осуществлять точечные проекты
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Владимир Путин во время интервью ТАСС. Фото: Алексей Дружинин/ТАССПрезидент Владимир Путин во время интервью ТАСС. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Страна должна развиваться последовательно и широким фронтом - это гораздо эффективнее реализации точечных проектов, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, именно уверенное движение государства вперед является главной задачей при реализации национальных проектов. Так, глава государства ответил на вопрос корреспондента ТАСС Андрея Ванденко об альтернативных методах достижения целей развития.

"У вас же есть опыт: вот, условно, Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу, [саммит] АТЭС во Владивостоке. То есть конкретная цель, удар, результат - ура!", - привел пример журналист.

Владимир Путин ответил, что этого недостаточно.

"Мне нужно не "ура". Мне нужно, чтоб страна развивалась - поступательно, уверенно, ритмично и широким фронтом", - сказал президент.

Глава государства добавил, что ему очень приятно видеть результаты проделанной работы. Например, во Владивостоке, когда едешь в аэропорт, который еще недавно находился на этапе строительства. или в федеральном университете, где возвели целый город.

Более подробно о первых итогах работы над нацпроектами читайте на сайте kp.ru.

20 вопросов Владимиру Путину. Часть 3. О реализации нацпроектов."Мне нужно не ура . Мне нужно, чтоб страна развивалась" Третий выпуск интервью "20 вопросов Владимиру Путину"

ИСТОЧНИК KP.RU

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