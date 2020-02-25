Путин: приходилось "цыкать" на министров, чтобы запустить крупные проекты
Президент России Владимир Путин рассказал о том, что обсуждение ряда крупных инфраструктурных проектов с бывшим руководителем Минфина Алексеем Кудриным и экс-министром экономики Германом Грефом часто выдавалось напряженным.
Иногда главе государства даже приходилось "цыкать" на членов правительства, которые были против строительства ряда объектов из-за их дороговизны. Так, например, Кудрин абсолютно не поддерживал идею создания кольцевой дороги в Санкт-Петербурге.
"Они вместе с [главой Сбербанка Германом] Грефом, министр экономики и министр финансов, приходили ко мне дважды. Когда я уж на них там "цыкнул", тогда они деньги выделили на строительство", - поделился Путин в интервью ТАСС.
По его словам, такая же ситуация наблюдалась в случае с некоторыми другими инфраструктурными проектами, включая мост на остров Русский и объекты в Сочи. Однако со временем Кудрин поменял свою точку зрения в отношении бюджетных трат. Путин рассказал, что это произошло после назначения политика главой Счетной палаты.
"Теперь он считает, что ресурсов достаточно, можно несколько смягчить макроэкономическую политику и бюджетную политику", - сообщил президент.
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20 вопросов Владимиру Путину. Часть 3. О реализации нацпроектов."Мне нужно не ура . Мне нужно, чтоб страна развивалась" Третий выпуск интервью "20 вопросов Владимиру Путину"
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