В России почти 12 тыс. человек оставили под наблюдением врачей из-за ситуации с коронавирусом
В связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19 под наблюдением врачей в России находятся 11,9 тыс. китайских граждан. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
«Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства»,
Под контролем Роспотребнадзора также развернуто 126 учреждений, где под медицинским наблюдением находятся 593 китайских гражданина без симптомов ОРВИ, поскольку у них нет «возможностей изолированного проживания». В ведомстве отметили, что организовано проведение полного комплекса необходимых противоэпидемических мероприятий.
Напомним, с 20 февраля китайским гражданам запрещен въезд в Россию. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что временные ограничения на въезд в Россию для граждан Китая связаны с огромной нагрузкой на медицинские учреждения нашей страны. Как сообща сайт kp.ru, к 19 февраля под наблюдением врачей в России находились более 14,7 тыс. человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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