2020-02-25T10:39:27+03:00
Общество

В России почти 12 тыс. человек оставили под наблюдением врачей из-за ситуации с коронавирусом

Работают более 120 учреждений для медицинского наблюдения китайских граждан без симптомов ОРВИ
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В России почти 12 тыс. человек оставили под наблюдением врачей из-за ситуации с коронавирусомВ России почти 12 тыс. человек оставили под наблюдением врачей из-за ситуации с коронавирусомФото: Александр ГЛУЗ
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В связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19 под наблюдением врачей в России находятся 11,9 тыс. китайских граждан. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства»,

Под контролем Роспотребнадзора также развернуто 126 учреждений, где под медицинским наблюдением находятся 593 китайских гражданина без симптомов ОРВИ, поскольку у них нет «возможностей изолированного проживания». В ведомстве отметили, что организовано проведение полного комплекса необходимых противоэпидемических мероприятий.

Напомним, с 20 февраля китайским гражданам запрещен въезд в Россию. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что временные ограничения на въезд в Россию для граждан Китая связаны с огромной нагрузкой на медицинские учреждения нашей страны. Как сообща сайт kp.ru, к 19 февраля под наблюдением врачей в России находились более 14,7 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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