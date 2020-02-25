2020-02-25T10:51:05+03:00
Политика

Будущие летчики сядут за штурвал на год раньше

Практика появится у курсантов военных авиационных училищ со второго курса
Елена АКИМОВА
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Военных летчиков посадят за штурвал самолета на год раньшеВоенных летчиков посадят за штурвал самолета на год раньшеФото: Александр РАЙКО
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Курсантов военных авиационных училищ начнут допускать к первым полетам на год раньше, летная практика появится у будущих летчиков со второго курса. Сейчас за штурвал пилотов допускают только к третьему курсу.

Нововведение позволит увеличить часы налета и, соответственно, получить больше опыта. У новой системы будет еще один плюс – тех, кто окажется не в ладах с небом, отсеют на начальном этапе обучения.

Система будет внедрена уже этой весной, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Так рано молодых людей не сажали за штурвал со времен СССР. Летать станут не только юноши, но и девушки, которые в будущем отправятся проходить службу в военно-транспортную авиацию.

- Надо признать, что летать могут не все. Выяснить это возможно только доверив курсанту штурвал. Некоторым от природы не дано определять, например, высоту выравнивания или скорость сближения с землей. А в боевые самолеты без этих качеств лучше не садиться — они такие ошибки не прощают, - отметил бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России, генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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