Путин: продолжительность жизни россиян говорит об успешности нацпроектов

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:41:00+03:00

Если граждане начнут умирать в более позднем возрасте, то это будет значить, что страна движется в правильном направлении

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Определять успешность проведения национальных проектов можно по продолжительности жизни россиян. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.

"Он [показатель продолжительности жизни] отражает все остальное", - заявил глава государства.

По его словам, снижение уровня смертности является одним из важнейших направлений работы. Так, например, в последние годы в стране начало сокращаться количество умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза, а также в результате ДТП, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что к началу 2020 года средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года - это на восемь лет больше, чем в 2000-м. Также исторического минимума достиг уровень младенческой смертности.

Однако российским медикам все еще не хватает умения общаться с пациентами и опыта. Из-за непрофессионализма врачей в стране ежегодно умирают около 70 тысяч человек. Специалисты, конечно, виновны лишь косвенно, но смерти можно было предотвратить.

20 вопросов Владимиру Путину. Часть 3. О реализации нацпроектов."Мне нужно не ура . Мне нужно, чтоб страна развивалась" Третий выпуск интервью "20 вопросов Владимиру Путину"

ИСТОЧНИК KP.RU