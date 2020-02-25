Путин: продолжительность жизни россиян говорит об успешности нацпроектов
Определять успешность проведения национальных проектов можно по продолжительности жизни россиян. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.
"Он [показатель продолжительности жизни] отражает все остальное", - заявил глава государства.
По его словам, снижение уровня смертности является одним из важнейших направлений работы. Так, например, в последние годы в стране начало сокращаться количество умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза, а также в результате ДТП, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал, что к началу 2020 года средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года - это на восемь лет больше, чем в 2000-м. Также исторического минимума достиг уровень младенческой смертности.
Однако российским медикам все еще не хватает умения общаться с пациентами и опыта. Из-за непрофессионализма врачей в стране ежегодно умирают около 70 тысяч человек. Специалисты, конечно, виновны лишь косвенно, но смерти можно было предотвратить.
20 вопросов Владимиру Путину. Часть 3. О реализации нацпроектов."Мне нужно не ура . Мне нужно, чтоб страна развивалась" Третий выпуск интервью "20 вопросов Владимиру Путину"
ИСТОЧНИК KP.RU