Россияне смогут сэкономить на ипотеке почти три триллиона рублей

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:08:39+03:00

Благодаря рефинансированию условия изменятся у тех, кто взял кредиты в 2015-2019 годах

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Эксперты составили благоприятный прогноз для всех ипотечников страны – благодаря программе рефинансирования заемщики смогут сэкономить почти три триллиона рублей. А по отдельным кредитам сумма может доходить до 5 миллионов рублей.

Это коснется тех, кто оформил продукт в 2015-2019 годах, так как в указанное время процентные ставки по займам были гораздо выше, чем сейчас. Если раньше кредиты оформляли под 17-20% годовых, то теперь под 8,8-9 процентов.

Услуга по рефинансированию пользуется большой популярностью, заявок на нее стало в два раза больше.

Аналитики «Авито Недвижимости» согласились с подсчетами, но напомнили, что показатели будут зависеть от срока, на который выдан кредит.

А руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, суммарная экономия от рефинансирования ипотеки, выданной в 2019 году, может составить более 600 млрд рублей, но у программы есть свои тонкости.

-При рефинансировании график платежей пересчитывается и снова выплаты идут преимущественно на «компенсацию» процентов. Поэтому рефинансирование не всегда выгодно, если кредиту уже несколько лет, –– полагает Алексей Попов.

У программы есть и дополнительные расходы – это услуги нотариуса, оценщика, страхование. Тем не менее, выгода ощутима, когда разница ставок составляет от 1,5 п.п, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU