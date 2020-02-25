2020-02-25T12:25:02+03:00
Общество

В Японии скончался старейший в мире мужчина

Долгожителю было 112 лет
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ватанабэ умер в одном из центров по уходу за престарелыми людьмиВатанабэ умер в одном из центров по уходу за престарелыми людьмиФото: REUTERS
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В Японии в минувшее воскресенье, 23 февраля, скончался самый старый в мире мужчина. Титэцу Ватанабэ в начале 2020 года официально был признан старейшим из ныне живущих на планете мужчин и внесен в Книгу рекордов Гиннеса.

В беседе с журналистами Ватанабэ поделился секретом своего долголетия. Японец признался, что никогда не злится и всегда очень много улыбается. Его жена Йоко подтвердила слова мужа и призналась, что за 50 лет совместной жизни ни разу не видела, чтобы ее супруг сердился или повышал на кого-то голос. Напротив, ее муж всегда заботился об окружающих, передает телеканал «360».

Сообщается, что Ватанабэ умер в одном из центров по уходу за престарелыми людьми. У него сталось 5 детей, 12 внуков и 16 правнуков, передает сайт argumenti.ru.

Добавим, что среди женщин самой пожилой на сегодняшний день считается 117-летняя Канэ Танака. Она также проживает в Японии в префектуре Фукуока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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