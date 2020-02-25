«Мания преследования»: в Совфеде ответили на желание США ввести санкции против России
Политическое сообщество Соединённых Штатов больно манием преследования. Так член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал желание американских сенаторов-демократов написать письмо госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов страны Стивену Мнучину с просьбой ввести очередные санкции против России.
- Есть такая болезнь, которая называется мания преследования. Мне кажется, что американское сообщество больно: у них мания преследования, и она касается России (…) Как-то по-другому охарактеризовать их действия очень сложно», - сказал российский сенатор в беседе с RT.
Политик сам задал вопрос: что можно сделать с этим состоянием? По словам Цекова, эту манию преследования «лечить надо».
Напомним, ранее два американских издания заявили о «намерении» Москвы «вмешаться» в нынешнюю избирательную гонку. В связи с этим сенаторы-демократы предложили ввести очередные ограничения против России.
ИСТОЧНИК KP.RU