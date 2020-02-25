«Мания преследования»: в Совфеде ответили на желание США ввести санкции против России

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:04:34+03:00

«Мание преследования»: в Совфеде ответили на желание США ввести очередные санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее американские сенаторы предложили ввести ограничения в отношении Москвы за «попытки помочь» Трампу на выборах

Изменить размер текста: A A

Политическое сообщество Соединённых Штатов больно манием преследования. Так член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал желание американских сенаторов-демократов написать письмо госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов страны Стивену Мнучину с просьбой ввести очередные санкции против России.

- Есть такая болезнь, которая называется мания преследования. Мне кажется, что американское сообщество больно: у них мания преследования, и она касается России (…) Как-то по-другому охарактеризовать их действия очень сложно», - сказал российский сенатор в беседе с RT.

Политик сам задал вопрос: что можно сделать с этим состоянием? По словам Цекова, эту манию преследования «лечить надо».

Напомним, ранее два американских издания заявили о «намерении» Москвы «вмешаться» в нынешнюю избирательную гонку. В связи с этим сенаторы-демократы предложили ввести очередные ограничения против России.

ИСТОЧНИК KP.RU