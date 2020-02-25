Трамп: Индия закупит у США вооружение на 3 млрд долларов

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:59:26+03:00

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Индия и Соединённые Штаты заключили контракт на закупку американского вооружения на сумму более 3 млрд долларов. Такое заявление президент США Дональд Трамп сделал по итогам переговоров с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

«Ранее сегодня мы расширили наше сотрудничество в области обороны. Мы договорились, что Индия закупит американское вооружение на сумму более $3 млрд, включая вертолёты Apache и MH-60R», - сообщил американский лидер.

В своей речи глава Белого дома отметил, что рассчитывает на дальнейшее развитие двусторонних экономических отношений, «основанных на принципах честности и взаимности», а также на «возможности достижения соглашения, которое очень важно для обеих стран».

Как сообщал сайт kp.ru, американский лидер вместе со своей супругой Меланьей Трамп прибыл в Индию с официальным двухдневным визитом в понедельник, 24 февраля. В программе президента не только переговоры, но и посещение святых мест, в том числе города Агра и осмотр знаменитого мавзолея Тадж-Махал.

ИСТОЧНИК KP.RU