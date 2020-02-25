2020-02-25T16:59:26+03:00
В мире

Трамп: Индия закупит у США вооружение на 3 млрд долларов

Вашингтон планирует поставить Нью-Дели военные вертолёты Apache и MH-60R
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Трамп: Индия закупит у США вооружение на 3 млрд долларовТрамп: Индия закупит у США вооружение на 3 млрд долларовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Индия и Соединённые Штаты заключили контракт на закупку американского вооружения на сумму более 3 млрд долларов. Такое заявление президент США Дональд Трамп сделал по итогам переговоров с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

«Ранее сегодня мы расширили наше сотрудничество в области обороны. Мы договорились, что Индия закупит американское вооружение на сумму более $3 млрд, включая вертолёты Apache и MH-60R», - сообщил американский лидер.

В своей речи глава Белого дома отметил, что рассчитывает на дальнейшее развитие двусторонних экономических отношений, «основанных на принципах честности и взаимности», а также на «возможности достижения соглашения, которое очень важно для обеих стран».

Как сообщал сайт kp.ru, американский лидер вместе со своей супругой Меланьей Трамп прибыл в Индию с официальным двухдневным визитом в понедельник, 24 февраля. В программе президента не только переговоры, но и посещение святых мест, в том числе города Агра и осмотр знаменитого мавзолея Тадж-Махал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинцы считают темой номер один для всенародного голосования возвращение смертной казни
Трамп: Индия закупит у США вооружение на 3 млрд долларов
Двое россиян попали под карантин в отеле на Канарских островах
В Австрии подтвердились первые случаи заражения коронавирусом
Никто из россиян в Италии не болен коронавирусом
Мишустин назвал ключевые задачи правительства
В Совфеде хотят дать регионам возможность самим регулировать норму шума в дневные часы
Сослуживец рассказал о последних днях маршала СССР Дмитрия Язова
Путин освободил от должности замминистра юстиции Быстревского
Трамп заявил, что его не информировали о "вмешательстве" России в выборы президента США
Курс евро поднялся выше 71 рубля впервые за 2,5 месяца
Захарова: грузинские журналистки «набросились» на российскую делегацию в Женеве
За оскорбление учителей предложено лишать свободы на три года
Очередная пугалка: в Совфеде напомнили США, что новых санкций против России никто не боится
Средняя зарплата в российских банках превысила 108 тысяч рублей
Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда на Украине
Страны ЕС смогут приостановить действие Шенгена из-за коронавируса: в Италии заражены уже 283 человека
Цены на медицинские маски в Италии взлетели на 1700%
Зеленский назвал себя "дрессированным псом" на встрече с шахтерами
Замминистра здравоохранения Ирана признался, что инфицирован коронавирусом