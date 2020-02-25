2020-02-25T12:21:31+03:00
Наука

В Турции найдены руины древнего города

Американские археологи нашли на территории
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Археологи нашли в Турции древний городАрхеологи нашли в Турции древний городФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Турции загадочный древний город. Ученые уже признали находку уникальной и «революционной», поскольку найденное поселение указывает на существование неизвестного истории древнего царства.

По данным специалистов, затерянный город существовал в период с 1400 года по 600 год до нашей эры. Он был найден на юге Турции, в месте под названием Туркмен-Карахоюк. Здесь вели раскопки профессора и студенты Восточного института Чикаго вместе с турецкими и британскими коллегами, передает телеканал «360».

Археологи обнаружили на месте раскопок глиняную посуду. А один из местных жителей нашел большой камень с древними надписями. Специалистам удалось расшифровать письмена, в них говорится о победе царя Хартапу над Фригией, где в это время правил легендарный царь Мидас.

Где правил сам Хартапу ученые не знаю, но намерены выяснить.

«Внутри кургана мы собираемся найти дворцы, памятники, жилые дома. Стела стала изумительной, невероятно удачной находкой, но это только начало», - цитирует профессора Джеймса Осборна сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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