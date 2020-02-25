"Он останется человеком-легендой": Шойгу принес соболезнования родным маршала Язова
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова.
Сайт kp.ru писал, что военачальника не стало во вторник, 25 февраля, в возрасте 95 лет. Он ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
"Истинный офицер и настоящий патриот, преданный воинскому долгу, Дмитрий Тимофеевич всегда отдавал себя без остатка делу служения Отчизне. Для всех нас он был и останется человеком-легендой, от начала и до конца прошедшим Великую Отечественную войну, зарекомендовавшим себя смелым, решительным бойцом, мудрым, ответственным командиром", - сказал Сергей Шойгу
Он подчеркнул, что Дмитрий Язов не зря был назначен министром обороны СССР в сложное для страны время. Ему удалось достойно исполнять свои обязанности, при этом оставаясь верным идеалам и Родине.
Также нельзя не отметить вклад маршала в укрепление обороноспособности государства и борьбу с фальсификацией отечественной истории.
"Искренне сочувствую Вашему горю и разделяю тяжесть невосполнимой утраты. Светлая память Дмитрию Тимофеевичу", - приводятся слова главы ведомства в пресс-релизе Минобороны.
В Минобороны России сообщили, что похороны маршала СССР Дмитрия Язова пройдут в четверг, 27 февраля. Родственниками принято решение о погребении Дмитрия Тимофеевича на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах Московской области. Председателем комиссии по организации похорон маршала СССР Дмитрия Язова назначен министр обороны России Сергей Шойгу.
Умер Дмитрий Язов - последний маршал СССР.Ушёл из жизни последний маршал Советского Союза - Дмитрий Язов
ИСТОЧНИК KP.RU
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