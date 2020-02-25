"Он останется человеком-легендой": Шойгу принес соболезнования родным маршала Язова

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:58:19+03:00

Министр обороны заявил, что Дмитрий Тимофеевич зарекомендовал себя как смелый боец и ответственный командир

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова.

Сайт kp.ru писал, что военачальника не стало во вторник, 25 февраля, в возрасте 95 лет. Он ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

"Истинный офицер и настоящий патриот, преданный воинскому долгу, Дмитрий Тимофеевич всегда отдавал себя без остатка делу служения Отчизне. Для всех нас он был и останется человеком-легендой, от начала и до конца прошедшим Великую Отечественную войну, зарекомендовавшим себя смелым, решительным бойцом, мудрым, ответственным командиром", - сказал Сергей Шойгу

Он подчеркнул, что Дмитрий Язов не зря был назначен министром обороны СССР в сложное для страны время. Ему удалось достойно исполнять свои обязанности, при этом оставаясь верным идеалам и Родине.

Также нельзя не отметить вклад маршала в укрепление обороноспособности государства и борьбу с фальсификацией отечественной истории.

"Искренне сочувствую Вашему горю и разделяю тяжесть невосполнимой утраты. Светлая память Дмитрию Тимофеевичу", - приводятся слова главы ведомства в пресс-релизе Минобороны.

В Минобороны России сообщили, что похороны маршала СССР Дмитрия Язова пройдут в четверг, 27 февраля. Родственниками принято решение о погребении Дмитрия Тимофеевича на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах Московской области. Председателем комиссии по организации похорон маршала СССР Дмитрия Язова назначен министр обороны России Сергей Шойгу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762695" frameborder="0"></iframe> Умер Дмитрий Язов - последний маршал СССР.Ушёл из жизни последний маршал Советского Союза - Дмитрий Язов

ИСТОЧНИК KP.RU