Аттестаты некоторых школьников засекретят

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:47:29+03:00

Это коснется тех, кто находится под программой госзащиты или является свидетелем в суде

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Личные данные некоторых российских школьников засекретят. Это коснется не всех, а только тех, кто является потерпевшим и находится под государственной защитой или проходит свидетелем в уголовном судопроизводстве.

Сведения о таких воспитанниках не будут заносить в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации, документах об обучении (ФРДО). Соответствующий проект постановления правительства подготовило Минпросвещения.

В пресс-службе Минпросвещения подтвердили «Известиям», что подобное нововведение сейчас обсуждается. А в Рособрнадзоре отметили, что уже сейчас часть данные остается засекреченной. К ним относятся сведения о документах, выданных силовыми структурами: в частности Службой внешней разведки, Федеральной службой безопасности, Федеральной службой охраны, Федеральной службой исполнения наказаний, Федеральной службой войск национальной гвардии, Федеральной таможенной службой, Министерством обороны, и Министерством внутренних дел.

Ранее Общественная палата посчитала во сколько родителям обходится бесплатное образование в российских школах. Несмотря на отсутствие официальных трат, многие сталкиваются с регулярными поборами.

ИСТОЧНИК KP.RU