Военный историк рассказал о вкладе Язова в развитие вооруженных сил

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:33:02+03:00

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Военный историк Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, прокомментировал смерть Маршала Советского Союза Дмитрия Язова. Военачальник скончался в Москве после продолжительной болезни.

«Вообще, конечно, как военачальник в дело укрепления наших вооружённых сил внёс очень значительный вклад. Помимо Великой Отечественной войны, ему довелось участвовать в Карибском кризисе. Именно на таком уровне, когда он сам прошёл весь этап. В последующем он, постепенно продвигаясь по ступеням как военачальник, комплексно относился к нашим вооружённым силам», — цитирует Кнутова RT.

Историк добавил, что Дмитрий Тимофеевич прошел путь как военачальник «от самого низа до самого верха». По словам Кнутова, мало кто из министров обороны сам прошел весь путь, командовал ротой, полком.

«Такое прохождение в нашей армии нечасто бывает у военачальников, и оно дорогого стоит. Потому что человек не по своему представлению знает, как будет действовать командир роты, командир полка, а он сам попробовал, он сам был в этой школе, он уже по-другому все воспринимает», — отметил Кнутов.

Ранее о смерти маршала сообщили в пресс-службе министерства обороны России. Бывшему военачальнику, министру Дмитрию Язову было 95 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU