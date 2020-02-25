Рейтинг "аварийных" регионов России: больше всего ДТП в Туве

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:54:24+03:00

В 2019 году количество ДТП в российских регионах сократилось на 2,2% Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В 2019 году количество ДТП в российских регионах сократилось на 2,2%. По сравнению с предыдущим годом, меньше всего автомобильных аварий с пострадавшими произошли в Чеченской Республике, больше всего — в Туве. По данным МВД, за минувший год сократилось и количество автокатастроф с пострадавшими, а число погибших по сравнению с 2018 годом уменьшилось на 6,8%.

Однако не во всех регионах России эти показатели снижаются. Эксперты составили рейтинг, построенный на основе ранжирования регионов по количеству ДТП с пострадавшими в 2019 году на 100 тысяч единиц автотранспортных средств, которые включают автобусы, грузовые и легковые автомобили.

Рейтинг основывался на данных по числу пострадавших в ДТП на 100 тысяч жителей региона. В целом по стране по итогам 2019 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 294 ДТП с пострадавшими. Кстати, Московская область попала в топ-10 регионов с наименьшим количеством аварий, сообщают РИА Новости.

Среди лидеров по столкновениям оказались Чечня, Чукотка, Свердловская область, Ингушетия, Ростовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новосибирская область, Томская область, а также Республика Дагестан.

ИСТОЧНИК KP.RU