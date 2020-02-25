2020-02-25T14:26:14+03:00
В мире

Умер Хосни Мубарак - лидер Египта, свергнутый революцией 2011 года

Хосни Мубарак умер на 92-м году жизни
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Хосни МубаракХосни МубаракФото: REUTERS
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Во вторник, 25 февраля, на 92-м году жизни умер Хосни Мубарак, бывший президент Египта, который был у власти с 1981 года и до египетской революции 2011 года.

Об этом сообщил информационный портал Al Youm as Sabia. Официальной информации на этот счет пока нет.

Египетский военный, политический и государственный деятель. В 1959—1960 годах учился в СССР, где окончил Фрунзенское военное авиационное училище, где освоил бомбардировщик Ил-28 в учебном авиационном полку в Канте. С 1965 года командовал авиационной бригадой и был начальником авиабазы в Каире.

В 1981 году стал лидером Египта. Он был переизбран большинством голосов на референдумах в 1987, 1993 и 1999 годах. При этом голосование проходило по единственной кандидатуре.

В конце января 2011 года в Египте начались массовые манифестации против 30-летнего режима власти Мубарака. Он заявил, что не будет участвовать на следующих выборах осенью 2011 года, но до этого срока сохраняет за собой президентский пост. Однако в результате народных волнений ему пришлось передать часть президентских полномочий вице-президенту Сулейману.

ИСТОЧНИК KP.RU

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