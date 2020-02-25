Зеленский поручил до мая погасить долги по зарплате шахтерам или без жалованья останутся министры

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:28:39+03:00

Зеленский поручил до мая погасить долги по зарплате шахтерам в размере около 45 млн долларов Фото: REUTERS

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поручении до мая погасить задолженность по зарплате шахтерам на сумму около 45 млн долларов, в противном случае, без заработной платы останутся министры.

«Очень прошу в ближайшие два месяца, в марте и апреле закрыть все долги перед шахтерами», - сказал украинский лидер на встрече с представителями угольных компаний.

Напомним, что в июне прошлого года шахтеры украинского государственного предприятия «Львовуголь» перекрыли трассу Львов - Рава – Русская. Рабочие требовали погасить задолженность по зарплате. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что задолженность Львовской области составила 400 миллионов гривен (около 15 миллионов долларов), а для всей Украины - свыше миллиарда гривен (около 37,6 млн долларов). Позже глава Независимого профсоюза горняков принял решение о подготовке к общему всеукраинскому протесту шахтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU