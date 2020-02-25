Туроператоры не ожидают массовых отказов от поездок в Италию из-за коронавируса

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:35:25+03:00

А вот турпоток в Японию, скорее всего, сократится, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в эфире Радио "Комсомольская правда"

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в эфире Радио "Комсомольская правда" заявил, что говорить о массовых отказах от поездок в Италию из-за вспышки коронавируса не стоит. По его словам, ситуация слишком быстро меняется, и что будет происходить в Европе даже через неделю, сложно сказать.

"Я не думаю, что будут массовые отказы по Италии, потому что да, были закрыты ряд объектов туристского показа, карантин. Потом Австрия возобновила сообщение... Сказать, что резко упал поток, нельзя", - заявил глава РСТ.

Он добавил, что, например, туры в Японию будут пользоваться меньшей популярностью, однако отказываться от уже купленных путевок россияне не собираются. Риск заразиться опасным заболеванием не настолько велик. А вот сколько продлится такая ситуация, покажет время. По словам Барзыкина, динамика по заболеваемости разнонаправленная.

"В Китае говорят, что снижается динамика, а в ряде других стран – Япония, Южная Корея особенно, [наоборот]. В Японии из-за круизных судов, в Южной Корее тоже свои причины. В Европе Италия номер один стала [по числу зараженных]. Как это будет через неделю? Будем надеяться, что будет снижаться", - сказал вице-президент союза.

Барзыкин подчеркнул, что если туристы уже приобрели билеты, например, в Италию, то их возврат будет проходить в обычном порядке, а не как в случае с Китаем. Остается либо ехать, либо выплачивать штраф, либо терять все деньги, если билет невозвратный.

"В Италии не могу сказать, там у них свой порядок. Я могу сказать про наши авиакомпании, что на сегодня в обычном порядке. Если возвратные билеты, значит, возврат за вычетом положенных сумм. Если не возвратные, то не возвратные", - подытожил глава Союза туриндустрии.

Сайт kp.ru писал, что ранее о продаже туров в Италию в условиях вспышки коронавируса высказался также вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762509" frameborder="0"></iframe> Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU