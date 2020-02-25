Киев рассматривает три «закрытые» версии авиакатастрофы под Тегераном
Следователи Украины рассматривают три закрытые версии авиакатастрофы украинского пассажирского Boeing 737, который был сбит двумя ракетами под Тегераном. В частности, рассматривается вопрос, кто мог быть в этом заинтересован. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны незалежной Алексей Данилов
«У нас есть 3 закрытые версии, которые мы отрабатываем. В том числе, кто был в этом заинтересован, и кто еще принимал в этом участие», – сказал глава СНБО.
Данилов также отметил, что во время его визита в Иран удалось достичь «определенных договоренностей» по совместному исследованию бортовых самописцев сбитого лайнера.
Напомним, ранее Тегеран сообщил о готовности принять помощь Киева в расшифровке «черных ящиков». Однако после публикации разговора диспетчера с пилотом, заметившим попадание иранской ракеты по украинскому Boeing, Иран заявил, что больше не предоставит Украине никаких материалов.
В результате крушения лайнера погибли все пассажиры и члены экипажа, всего 176 человек.
Тела погибших в авиакатастрофе под Тегераном доставили в Киев.Тела украинских граждан, погибших в авиакатастрофе под Тегераном, сегодня были возвращены на родину.
ИСТОЧНИК KP.RU
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