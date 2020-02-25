Киев рассматривает три «закрытые» версии авиакатастрофы под Тегераном

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:44:36+03:00

Глава СНБО сообщил, что следствие изучает, кому могла быть выгодна эта трагедия [видео]

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Следователи Украины рассматривают три закрытые версии авиакатастрофы украинского пассажирского Boeing 737, который был сбит двумя ракетами под Тегераном. В частности, рассматривается вопрос, кто мог быть в этом заинтересован. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны незалежной Алексей Данилов

«У нас есть 3 закрытые версии, которые мы отрабатываем. В том числе, кто был в этом заинтересован, и кто еще принимал в этом участие», – сказал глава СНБО.

Данилов также отметил, что во время его визита в Иран удалось достичь «определенных договоренностей» по совместному исследованию бортовых самописцев сбитого лайнера.

Напомним, ранее Тегеран сообщил о готовности принять помощь Киева в расшифровке «черных ящиков». Однако после публикации разговора диспетчера с пилотом, заметившим попадание иранской ракеты по украинскому Boeing, Иран заявил, что больше не предоставит Украине никаких материалов.

В результате крушения лайнера погибли все пассажиры и члены экипажа, всего 176 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/755538" frameborder="0"></iframe> Тела погибших в авиакатастрофе под Тегераном доставили в Киев.Тела украинских граждан, погибших в авиакатастрофе под Тегераном, сегодня были возвращены на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU