25 Февр. 2020 2020-02-25T15:25:21+03:00

Цены на медицинские маски в Италии взлетели на 1700% Фото: REUTERS

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Цены на медицинские маски и антисептический гель в Италии взлетели на 1700% и 650%, соответственно. Все это произошло на фоне вспышки коронавируса нового типа в стране. Об этом сообщил официальный представитель организации по защите прав потребителей Стефано Дзерби.

«Их хотят все. В аптеках и магазинах их нет, а купить их можно только онлайн по совершенно абсурдным космическим ценам», - передают РИА Новости его слова.

Дерби рассказал, что раньше одна медицинская маска стоила несколько евроцентов, а теперь стоимость одной штуки доходит до 5-6 евро.

Организации по защите прав потребителей направила заявления о мошенничестве в прокуратуру и Финансовую гвардию Италии.

Напомним, Италия вышла на первое место по числу заразившихся коронавирусом в Европе и стала единственной европейской страной, где зарегистрированы летальные случаи. По последним данным жертвами вируса в стране стали шесть человек. Всего зарегистрировано более 200 случаев заражения.

Несколько итальянских городов с населением более 50 тысяч человек оказались на положении карантина. Эпицентром распространения вируса стал город Кодоньо в Ломбардии. Однако пока неизвестно, как именно началась вспышка заболевания на итальянском севере.

ИСТОЧНИК KP.RU