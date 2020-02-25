Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда на Украине
На пост торгового представителя России на Украине назначен Андрей Бабко, сообщается в распоряжении на официальном портале правовой информации. До этого Андрей Бабко занимал должность торгпреда в Армении.
- Назначить Бабко Андрея Владимировича торговым представителем Российской Федерации на Украине, освободив его от занимаемой должности, - сказано в документе.
До этого торгпредом на Украине был Сергей Иванов, но в феврале 2012 года он ушёл на пенсию, и исполняющим обязанности с тех пор был назначен Сергей Соломин. Об этом сообщается на сайте торгового представительства РФ.
Андрею Бабко 61 год, в 1980 году он окончил Дальневосточный государственный университет по специальности "востоковед-филолог", а в 2005 - тот же университет по специальности "юрист".
Бабко также работал зампредом Приморской торгово-промышленной палаты по внешним связям в 1997 году и заместителем торгового представителя России в Китае с 2005 по 2011 год.
Следующим российским торгпредом в Армении назначили Анну Донченко.
ИСТОЧНИК KP.RU