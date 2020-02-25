2020-02-25T15:54:54+03:00
Политика

Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда на Украине

На этот пост назначен бывший торговый представитель РФ в Армении
Ася КУЗНЕЦОВА
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До этого Андрей Бабко занимал должность торгпреда в Армении. Фото: www.facebook.com/RusTradeArmДо этого Андрей Бабко занимал должность торгпреда в Армении. Фото: www.facebook.com/RusTradeArm
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На пост торгового представителя России на Украине назначен Андрей Бабко, сообщается в распоряжении на официальном портале правовой информации. До этого Андрей Бабко занимал должность торгпреда в Армении.

- Назначить Бабко Андрея Владимировича торговым представителем Российской Федерации на Украине, освободив его от занимаемой должности, - сказано в документе.

До этого торгпредом на Украине был Сергей Иванов, но в феврале 2012 года он ушёл на пенсию, и исполняющим обязанности с тех пор был назначен Сергей Соломин. Об этом сообщается на сайте торгового представительства РФ.

Андрею Бабко 61 год, в 1980 году он окончил Дальневосточный государственный университет по специальности "востоковед-филолог", а в 2005 - тот же университет по специальности "юрист".

Бабко также работал зампредом Приморской торгово-промышленной палаты по внешним связям в 1997 году и заместителем торгового представителя России в Китае с 2005 по 2011 год.

Следующим российским торгпредом в Армении назначили Анну Донченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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