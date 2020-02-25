2020-02-25T15:47:27+03:00
Политика

Очередная пугалка: в Совфеде напомнили США, что новых санкций против России никто не боится

А новости о рестрикциях можно больше не считать новостями, отметил сенатор Олег Морозов
Елена АКИМОВА
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В Совфеде отреагировали на угрозы США ввести очередные санкции против РФВ Совфеде отреагировали на угрозы США ввести очередные санкции против РФФото: REUTERS
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В Совфеде отреагировали на новости о санкциях, которые могут ввести США. Сенатор Олег Морозов уверен, что на подобные замечания уже не стоит обращать внимание. Угроз, исходящих из Вашингтона, в России давно не боятся.

- Даже сложно комментировать, мы сбились со счету санкциям. Пока не ясно насколько они будут глубокими и кого коснутся и коснутся ли вообще. Это пугалка и, самое смешное, что уже никто их не боится: ни Россия, ни Европа, ни другие страны. Если объявят о новых санкциях, ну и пусть. Не объявят, хорошо, будем жить без санкций, — комментирует ФАН Олег Морозов.

Сенатор отметил, что наша экономика привыкла жить в условиях санкционного давления.

- Мы знаем как с ними быть и что с ними делать. Мы научились извлекать плюсы из ситуации, например в сфере сельского хозяйства. А если штаты допускают мысль, что смогут повлиять санкциями на нашу политическую систему, то это пример поразительного политического банкротства, - заключил политик.

Ранее американские сенаторы-демократы написали письмо госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину, в котором они просят ввести против нашей страны очередные санкции. В этот раз Россию хотят «наказать» за предполагаемое «вмешательство» в будущие президентские выборы, которые пройдут в Штатах 3 ноября, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванные источники

ИСТОЧНИК KP.RU

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