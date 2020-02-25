2020-02-25T16:28:43+03:00
Политика

Путин освободил от должности замминистра юстиции Быстревского

Заместитель министра написал заявление об уходе по собственному желанию
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин освободил от должности замминистра юстиции Быстревского. Фото: сайт Министерство юстицииПутин освободил от должности замминистра юстиции Быстревского. Фото: сайт Министерство юстиции
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Российский лидер Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра юстиции России Сергея Быстревского. Распоряжение об увольнении замминистра опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Быстревского Сергея Владимировича от должности заместителя министра юстиции Российской Федерации», - сказано в соответствующем указе, который вступил в силу с момента подписания, 24 февраля.

Замминистра написал заявление об уходе по собственному желанию.

Сергей Быстревский с 2017 по 2019 годы занимал должность начальника главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области. Указом президента от апреля прошлого года он был назначен заместителем министра юстиции Российской Федерации. Быстревский является действительным государственным советником юстиции Российской Федерации 3 класса.

Напомним, 19 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя министра труда и социальной защиты России Светлану Петрову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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