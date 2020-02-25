2020-02-25T16:36:29+03:00
Общество

Сослуживец рассказал о последних днях маршала СССР Дмитрия Язова

Дмитрий Тимофеевич был «великодушным и понимающим» и «не держал зла»
Елена АКИМОВА
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Маршал СССР Дмитрий Язов Фото: ТАСС/ Юрий МашковМаршал СССР Дмитрий Язов Фото: ТАСС/ Юрий Машков
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О последних днях жизни маршала Дмитрия Тимофеевича Язова рассказал его знакомый, гендиректор Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Александр Каньшин. Он тесно общался с последним маршалом СССР и теперь вспоминает о нем только с позитивной стороны.

- Мы познакомились, когда он был Министром обороны СССР, а я – начальником отдела, помощником по комсомолу Сухопутных войск. Встречались на различных заседаниях, военных советах, но близко стали общаться только в 1999 году, когда Дмитрий Тимофеевич Язов стал членом Совета директоров нашей Ассоциации, - рассказывает Каньшин.

Мужчина признается, что экс-министр был человеком «незаурядным, одаренным во всех отношениях, глыбой».

- Он был маршалом из народа и, по существу, народным маршалом….По всей стране, куда бы он не приезжал, его встречали с любовью, с надеждой. Его работоспособность удивляла, он постоянно трудился, занимался историей, историей, особенно Великой Отечественной войны и очень много об этом книг написал, - делится с сайтом mk.ru Александр Каньшин.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким маршала СССР Язова, который умер после продолжительной болезни во вторник, 25 февраля, в возрасте 95 лет.

Его похороны пройдут 28 февраля 2020 года. Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище.

Умер Дмитрий Язов - последний маршал СССР.Ушёл из жизни последний маршал Советского Союза - Дмитрий Язов

ИСТОЧНИК KP.RU

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