В Совфеде хотят дать регионам возможность самим регулировать норму шума в дневные часы

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:35:30+03:00

В России могут запретить шуметь с 13:00 до 15:00

Изменить размер текста: A A

В России планируется запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Однако, эти интервалы могут варьироваться в разных регионах.

Так, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова отметила, что норму дневного шума региональные власти будут регулировать сами.

«Предложения есть в федеральный закон внести наказание и за дневной, и за ночной шум. Но, по мнению моих коллег, норму дневного шума нужно оставить на усмотрение субъектов Российской Федерации. Регионы сами должны решать, какие бы для них были часами тишины», - цитирует слова парламентария ИА НСН.

Сенаторы хотят включить ответственность за нарушение тишины и покоя в установленные часы в новый проект Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Полиция будет реагировать на жалобы соседей и взимать с нарушителей штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU