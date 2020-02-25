2020-02-25T16:35:30+03:00
Общество

В Совфеде хотят дать регионам возможность самим регулировать норму шума в дневные часы

В России могут запретить шуметь с 13:00 до 15:00
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Совфеде хотят отдать на откуп регионам норму шума в дневные часыВ Совфеде хотят отдать на откуп регионам норму шума в дневные часыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В России планируется запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Однако, эти интервалы могут варьироваться в разных регионах.

Так, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова отметила, что норму дневного шума региональные власти будут регулировать сами.

«Предложения есть в федеральный закон внести наказание и за дневной, и за ночной шум. Но, по мнению моих коллег, норму дневного шума нужно оставить на усмотрение субъектов Российской Федерации. Регионы сами должны решать, какие бы для них были часами тишины», - цитирует слова парламентария ИА НСН.

Сенаторы хотят включить ответственность за нарушение тишины и покоя в установленные часы в новый проект Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Полиция будет реагировать на жалобы соседей и взимать с нарушителей штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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