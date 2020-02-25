Никто из россиян в Италии не болен коронавирусом

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:43:39+03:00

За прошедшие выходные в больницы Италии со коронавирусом поступили больше 230 человек Фото: REUTERS

В стране от вируса скончались уже 7 человек

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Посольство России в Италии заявило о том, что ни у кого из российских граждан, находящихся в Италии, не зафиксировано случаев заражения коронавирусом

Напомним, что 21 февраля в Италии была выявлена вспышка коронавируса. Тогда за сутки число заболевших выросло с 3 до 17 человек.

21 февраля в Италии от коронавируса скончался первый человек. Им был 78-летний, Адриано Тревизан, которого госпитализировали уже в тяжёлом состоянии и не смогли спасти. 22 февраля в Ломбардии скончалась женщина. 23 февраля в Кремоне умерла женщина, которая заразилась коронавирусом, когда уже страдала от онкологического заболевания. На сегодняшний число жертв вируса в Италии возросло до семи.

За последние выходные в итальянские больницы поступили 230 человек, заболевших коронавирусом. Вирус уже захватил весь север Италии, "заняв" шесть самых экономически развитых регионов. Теперь он движется на юг.

Милан во время коронавируса.Прямое включение с Пьяцца дель Дуомо в Милане. Напомним, что за последние дни Италия вышла на третье место в мире по числу зараженных.

ИСТОЧНИК KP.RU