США начнут тестировать вакцину против коронавируса
Американская фармацевтическая компания Moderna направила правительству США оперативно-разработанную вакцину против коронавируса нового типа.
В релизе производителя "противоядия от китайского вируса" говорится, что компания уже изготовила первую партию вакцины mRNA-1273. Сейчас ампулы доставлены в Национальный институт изучения аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID). Клинические испытания медики планируют начать уже в конце апреля, пишут РИА Новости.
Кроме того предполагается, что для тестирования врачам потребуются около 20-25 здоровых людей, которые на благо всего человечества испытают на себе чудо-сыворотку. Итоги медицинских опытов станут известны уже летом, в июле или августе.
Напомним, что эпидемия COVID-19 началась 31 декабря 2019 года. Именно тогда власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане.
На сегодняшний день кроме жителей Поднебесной от заболевания вирусом страдают и жители других стран. Так, в Италии цены на медицинские маски буквально взлетели, превысив свою стоимость 1700%. Никто из российских граждан, находящихся в Италии, не болен коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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