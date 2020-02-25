2020-02-25T17:23:01+03:00
Происшествия

В Германии выросло число пострадавших от наезда автомобиля в толпу в Фолькмарзене

60 человек ранены, среди них 18 детей
Ася КУЗНЕЦОВА
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Водитель умышленно протаранил толпу на фестивале Розенмонтаг в немецком городе ФолькмарзенВодитель умышленно протаранил толпу на фестивале Розенмонтаг в немецком городе ФолькмарзенФото: REUTERS
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Полиция Гессена сообщила, что от наезда автомобиля на толпу в городе Фолькмарзен ранены почти 60 человек, среди них 18 - дети. Также полицейские просят сообщить о полученных травмах всех остальных пострадавших.

Напомним, что 24 февраля в 14:30 по местному времени в немецком городе Фолькмарзен на севере федеральной земли Гессен автомобиль Мерсесдес снёс ограждение и въехал в толпу людей на карнавале Розенмонтаг. Очевидцы утверждали, что водитель, продолжая давить на газ, проехал ещё около 30 метров, а также, что у них сложилось впечатление, что он ехал в первую очередь на детей.

Полиция сразу задержала 29-летнего гражданина Германии, который был за рулём. Установлено, что мужчина протаранил толпу намеренно, его обвиняют в покушении на убийство.

Инцидент произошёл на празднике Розенмонтаг - «розовый понедельник» - завершение карнавального сезона. В этот день по традиции во многих городах проходят праздничные шествия, в которых принимает участие большое количество людей. Так, в небольшом Фолькмарзене (6800 жителей) на улицы вышло около 1500 человек.

В Фолькмарзене автобус въехал в толпу карнавала.Под колеса попали по меньшей мере 15 человек, среди которых дети. Водитель задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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