Россиянин поставил рекорд по задержке дыхания подо льдом
Российский фридайвер побил рекорд Гиннесса по подледному плаванию на задержке дыхания. Рекордсмена зовут Алексей Молчанов. Его фамилия хорошо известна поклонникам подледного плавания по всему миру - маму Алексея, Наталью Молчанову, называют "королева фридайвинга". Она разработала систему, которая позволяет пловцам длительное время находиться в холодной воде на задержке дыхания. В основе расслабленность тела, хотя это сложно сделать, когда над пловцом лед и температура воды не совсем комфортна для плавания.
Алексей принимал участие в съемках документального фильма о матери и решил попробовать проплыть под водой дальше всех.
- Председатель Совета ассоциации "Федерация Фридайвинга", проплыл подо льдом Амерьевского доломитового карьера 180 метров в моноласте, побив тем самым прошлый рекорд француза Артура Гуэран-Бойери, который в 2017 году преодолел отметку в 175 метров,- сообщили ТАСС создатели картины "Один вдох".
Наталья Молчанова пропала в 2015 году. У берегов Испании она нырнула на глубину 40 метров, но не поднялась на поверхность вместе со своей командой.
ИСТОЧНИК KP.RU