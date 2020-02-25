2020-02-25T17:35:39+03:00
Общество

Россиянин поставил рекорд по задержке дыхания подо льдом

Алексей Молчанов проплыл 180 метров, таким образом побив предыдущий рекорд француза
Юлия САЛЬНИКОВА
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Алексей поставил рекорд на съемках фильма о своей матери, легендарном фридайвере, Натальи МолчановойАлексей поставил рекорд на съемках фильма о своей матери, легендарном фридайвере, Натальи МолчановойФото: facebook.com
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Российский фридайвер побил рекорд Гиннесса по подледному плаванию на задержке дыхания. Рекордсмена зовут Алексей Молчанов. Его фамилия хорошо известна поклонникам подледного плавания по всему миру - маму Алексея, Наталью Молчанову, называют "королева фридайвинга". Она разработала систему, которая позволяет пловцам длительное время находиться в холодной воде на задержке дыхания. В основе расслабленность тела, хотя это сложно сделать, когда над пловцом лед и температура воды не совсем комфортна для плавания.

Алексей принимал участие в съемках документального фильма о матери и решил попробовать проплыть под водой дальше всех.

- Председатель Совета ассоциации "Федерация Фридайвинга", проплыл подо льдом Амерьевского доломитового карьера 180 метров в моноласте, побив тем самым прошлый рекорд француза Артура Гуэран-Бойери, который в 2017 году преодолел отметку в 175 метров,- сообщили ТАСС создатели картины "Один вдох".

Наталья Молчанова пропала в 2015 году. У берегов Испании она нырнула на глубину 40 метров, но не поднялась на поверхность вместе со своей командой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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