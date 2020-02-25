Расправа над "Япончиком": СК вычислили второго участника убийства

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:45:37+03:00

Следственный комитет России заявил о задержании второго участника убийства "вора в законе" Вячеслава Иванькова, известного больше по кличке "Япончик". Фото: Юрий Машков/ТАСС

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Следственный комитет России заявил о задержании второго участника убийства "вора в законе" Вячеслава Иванькова, известного больше по кличке "Япончик". По данным ведомства, ту самую злополучную снайперскую винтовку, лишившую криминального авторитета жизни, передал уже осужденный Каха Газзаев.

Ранее KP.RU писали о первом задержанном - Муртази Шадания. На тот момент именно он подозревался в передаче винтовки и подаче сигнала, когда в 28 июля 2009 году Шадания в составе организованной группы совершил убийство Иванькова.

Следствие считает, что обвиняемый действовал заблаговременно планируя совершение преступления и даже распределил между соучастниками роли. В частности, для реализации своего злого плана ему приходилось некоторое время следить за "Япончиком", выясняя в каких местах он обедает и по каким делам ездит. Кроме того, он обеспечил транспортировку оружия в Москву, из которого в последующем был застрелен Иваньков.

Обвиняемый в убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончик) Муртаз Шадания (справа) в Басманном суде перед избранием меры пресечения. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Сейчас, когда в деле появился еще один соучастник, следствию предстоит тщательно разобраться во всех деталях и обстоятельствах произошедшего почти 11 лет назад убийства. Напомним, более подробно об этом убийстве "Комсомолка" рассказывала в материале "Японичка хотели не убить, а унизить?".

ИСТОЧНИК KP.RU