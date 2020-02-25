В Испании тысячи сельхозпроизводителей на тракторах вышли на протесты

25 Февр. 2020 2020-02-25T19:28:10+03:00

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25 февраля на испанских улочках в Севилье держится достаточно напряженная обстановка. Желающие установить справедливые цены на свою продукцию местные фермеры вышли с протестами, надеясь увеличить субсидии, а также ввести более жесткий санитарный контроль для иностранных производителей.

В этот раз недовольные сельхозпроизводители решили задействовать спецтехнику - тысячи тракторов сделали движение невозможным автомобилям по четырем главным дорогам из пяти. Однако пока местные власти заверяют, что такая акция возмущения носит мирный характер, а фермеры надеятся, что правительство Испании примет во вторник комплекс экстренных мер по борьбе с кризисом.

Кроме того, тракторы перекрыли проезд на автомагистрали в провинции Аликанте (Валенсийское автономное сообщество), сообщают РИА Новости.

Протестные настроения в Испании появились в конце января в различных регионах страны, а акции прошли в провинциях Кордоба (Андалусия), в Льейде (Каталония) и Овьедо (Астурия), а также в городах Таррагона (Каталония), Гвадалахара (Кастилия-Ла-Манча), Мурсия (одноименное автономное сообщество) и Мерида (Эстремадура).

ИСТОЧНИК KP.RU