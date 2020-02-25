"Хлам на дорогах" остается одной из главных проблем безопасности дорожного движения в России

25 Февр. 2020 2020-02-25T22:22:08+03:00

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Одной из причин высокой смертности на дорогах является неэффективность системы техосмотра, считает член Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, президент экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре. Такое мнение она высказала в прямом эфире программы "Россия в движении" на Радио Комсомольская правда. По мнению Агре, принимать решение о допуске на дороги автобусов и большегрузных автомобилей должно государство, и если водитель грузовика, купив в коммерческой структуре талон техосмотра, потом устраивает ДТП с погибшими, виноват этом не только он сам, но и неправильная система техосмотра.

Кроме того, Агре напомнила о том, что в восточных регионах России, и особенно на Дальнем Востоке, значительную часть автопарка составляют дешевые подержанные автомобили из Китая, Японии и Южной Кореи, которые оставляют желать лучшего как с точки зрения технического состояния, так и с позиций экологичности.

В интервью журналисту Антону Чебышеву Наталья Агре рассказала, как проблему возраста автомобилей удалось решить в Швеции, где значительная часть водителей перемещается на служебных авто, а затем, через 2-3 года эксплуатации выкупает эти автомобили у работодателя: правительство обязало компании приобретать автомобили определенного экологического класса, и в итоге за сравнительно короткий период большинство автопарка страны стало отвечать самым высоким требованиям экологической безопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762875" frameborder="0"></iframe> Не допускать на дороги непригодный автотранспорт должно государство.

ИСТОЧНИК KP.RU