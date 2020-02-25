2020-02-25T23:46:28+03:00
В мире

Начать с чистого листа: В Киеве рассказали о новой эре в отношениях с Россией

Экс-замминистра иностранных дел Украины заявила о необходимости понимания того, что должно произойти для нормализации отношений между странами
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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На Украине рассказали о новой эре в отношениях с Россией. О том, что на сегодняшний день в отношениях Киева и Москвы есть ряд "красных линий" заявила экс-замминистра иностранных дел Незалежной по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

- И мы для себя должны определить, в чем заключаются эти отношения и что должно произойти для их нормализации, - отметила бывший дипломат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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