2020-02-26T02:12:48+03:00
В мире

Продолжение следует: Трамп продлил на год санкции против России из-за Украины

Американский лидер подчеркнул, что действия РФ представляют угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Штатов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Продолжение следует: Трамп продлил на год санкции против России из-за УкраиныПродолжение следует: Трамп продлил на год санкции против России из-за УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Белом доме сообщили, что американский лидер Дональд Трамп продлил на год срок действия санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

По словам Трампа, политика и действия Москвы представляют угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Штатов.

- Действия и политика продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США, - сказано в пояснительной записке, подписанной Трампом, пишет "ТАСС".

Напомним, в конце декабря прошлого года американский Минфин ввел санкции в отношении семи российских компаний. Все они, по версии ведомства, связаны с кибербезопасностью. Сообщалось, что якобы с помощью российских программ можно получить доступ к каналам коммуникации США. Кроме того, были введены санкции против 17 граждан России и Украины.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале прошлого года США пообещали снять санкции с РФ, если Украина получит Крым и Донбасс. В Вашингтоне считают, что именно Москва ответственна за невыполнение минских договоренностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Продолжение следует: Трамп продлил на год санкции против России из-за Украины
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