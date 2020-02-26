26 Февр. 2020 2020-02-26T02:12:48+03:00

Продолжение следует: Трамп продлил на год санкции против России из-за Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Белом доме сообщили, что американский лидер Дональд Трамп продлил на год срок действия санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

По словам Трампа, политика и действия Москвы представляют угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Штатов.

- Действия и политика продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США, - сказано в пояснительной записке, подписанной Трампом, пишет "ТАСС".

Напомним, в конце декабря прошлого года американский Минфин ввел санкции в отношении семи российских компаний. Все они, по версии ведомства, связаны с кибербезопасностью. Сообщалось, что якобы с помощью российских программ можно получить доступ к каналам коммуникации США. Кроме того, были введены санкции против 17 граждан России и Украины.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале прошлого года США пообещали снять санкции с РФ, если Украина получит Крым и Донбасс. В Вашингтоне считают, что именно Москва ответственна за невыполнение минских договоренностей.

ИСТОЧНИК KP.RU