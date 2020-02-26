ФРС отслеживает влияние вспышки коронавируса на американскую экономику
Заместитель председателя ФРС США Ричард Кларида заявил, что ведомство внимательно отслеживает возможное влияние вспышки коронавируса на американскую и другие экономики.
По его словам, сейчас рано прогнозировать продолжительность и масштаб негативных явлений.
- В прогнозах сохраняются риски. Мы внимательно отслеживаем ситуацию со вспышкой коронавируса, который, вероятно, будет иметь заметный эффект на рост в Китае, - подчеркнул заместитель председателя.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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