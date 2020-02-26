2020-02-26T03:27:30+03:00
В мире

ФРС отслеживает влияние вспышки коронавируса на американскую экономику

По словам зампредседателя ведомства, в прогнозах сохраняются риски
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Заместитель председателя ФРС США Ричард Кларида заявил, что ведомство внимательно отслеживает возможное влияние вспышки коронавируса на американскую и другие экономики.

По его словам, сейчас рано прогнозировать продолжительность и масштаб негативных явлений.

- В прогнозах сохраняются риски. Мы внимательно отслеживаем ситуацию со вспышкой коронавируса, который, вероятно, будет иметь заметный эффект на рост в Китае, - подчеркнул заместитель председателя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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