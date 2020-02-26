"Экзальтированные дамы": Пушков раскритиковал "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
Ранее в МИД РФ назвали поведение грузинок "жалким зрелищем"
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Российский сенатор Алексей Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России. Он подчеркнул, что иностранные сотрудники СМИ берут за образец худшие примеры агрессивно-истеричной журналистики.
- Грузинские журналистки весьма экзальтированные, мягко выражаясь, дамы. Не раз испытывал их напор на себе – и в Москве, и в Страсбурге, и в Совете Европы, - посетовал Пушков.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала поведение грузинских журналисток "жалким зрелищем".
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ИСТОЧНИК KP.RU