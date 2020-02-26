2020-02-26T07:12:47+03:00
В мире

В СНБО Украины заявили о подготовке к "российскому наступлению" в Донбассе

В Киеве разработали пять сценариев развития событий на востоке страны
Юлия САЛЬНИКОВА
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Украинцы разработали пять сценариев развития событий на ДонбассеУкраинцы разработали пять сценариев развития событий на ДонбассеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украинцы готовятся к "наступлению" России в Донбассе - такой сценарий развития событий на востоке страны разработали в СНБО (Служба национальной безопасности и обороны). Всего сценариев пять, но один из них предусматривает военный конфликт.

- Я могу сказать, что мы к этому очень-очень мощно готовимся и понимаем, что нам нужно в этом случае делать,- сказал глава ведомства Алексей Данилов украинскому "Радио НВ".

Этот вариант развития событий учтен при составлении гособоронзаказа до 2022 года. В бюджет заложена необходимая на операцию сумма. Данилов уточнил, что все пять сценариев утверждены и то, к какому плану прибегнут в Украине, "зависит от того, как будет вести себя Российская Федерация".

Ранее украинские власти заявляли о планах по "освобождению Донбасса" за две недели. Правда, не уточнили, каким образом они планируют вести операцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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