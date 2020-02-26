2020-02-26T07:27:07+03:00
Общество

Треть россиян отказывается от работы после успешного прохождения собеседования

Плохие отзывы о компании пугают работников больше, чем «серая зарплата»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Слишком большой список обязанностей напугал всего 2 процента россиянСлишком большой список обязанностей напугал всего 2 процента россиянФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Россияне чаще отказываются от работы после успешного собеседования из-за плохих отзывов о компании, чем из-за "серой зарплаты". В этом работники признались исследователям компании Superjob, результаты опроса публикует ТАСС.

Около трети опрошенных отказались от работы, несмотря на то, что успешно прошли все этапы собеседования.

- Озвучивая причины отказа работодателям, россияне, имеющие подобный опыт, чаще всего говорили о низком заработке (26%), нечестности нанимателя (23%) и неподходящих условиях труда (22%),- сообщают исследователи.

Еще 13 процентов россиян не вышли на новое место работы, потому что успешно прошли собеседование в другой компании. Влияет на решение о трудоустройстве и удаленность офиса или предприятия от дома - так сказал каждый десятый.

Среди причин отказа в 5 процентах случаев плохие отзывы о компании в Сети и от знакомых. А вот тех, кто не вышел на работу из-за широкого круга обязанностей и "серой зарплаты" всего 3 процента. Неприятный начальник и скандальный коллектив стали причиной отказа в 2 процентах случаев.

Такой тщательный выбор места работы объясняет результаты другого исследования - больше трети россиян признались, что любят свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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