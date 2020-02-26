2020-02-26T09:49:31+03:00
Экономика

Россияне стали реже покупать комнаты

Спрос на данные объекты недвижимости упал в 44 регионах страны
Елена АКИМОВА
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Россияне предпочитают взять кредит на покупку квартиры, а не комнатыРоссияне предпочитают взять кредит на покупку квартиры, а не комнатыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Россияне стали реже покупать комнаты. Данные объекты недвижимости потеряли в спросе почти 8,7 процентных пунктов (п.п.). Таким выводом делятся аналитики портала Domofond.ru. Они проанализировали показатели продаж с января 2019-го по январь 2020-го года.

Отрицательная динамика отмечена в 44 городах. В лидерах Волгоград – здесь больше всего упал интерес к комнатам – на 45,4 п.п. А вот в Ставрополе наоборот стали чаще выбирать данный лот при совершении сделок – прибавление на 35,4 п.п.

На второй строчке по спросу Кемерово (35,3 п.п), а замыкает тройку лидеров Челябинск (30,8 п.п).

Спрос на комнаты снизился:

Волгоград,

Нижневартовск,

Химки,

Волжский.

Аналитики признают, что интерес к комнатам падает не первый год. По всей видимости, это обусловлено нереализованными ожиданиями относительно цен на недвижимость в России. Свой вклад вносит доступная ипотека, многие предпочитают взять в кредит сумма побольше, но иметь изолированное жилье, пишет NEWS.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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