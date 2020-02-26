2020-02-26T10:27:06+03:00
Звезды

Данилко рассказал, как жюри Евровидения «специально наказало» Украину за Россию

Певец вспомнил низкую оценку украинскому исполнителю Melovin за выступление на музыкальном конкурсе в 2018 году
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Данилко рассказал, как жюри Евровидения «специально наказало» Украину за РоссиюДанилко рассказал, как жюри Евровидения «специально наказало» Украину за РоссиюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украинский певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, рассказал, как жюри музыкального конкурса Евровидения «отомстило» Украине за Россию в 2018 году.

По его словам, жюри поставило низкие оценки украинскому исполнителю Melovin в качестве наказания Киеву за скандал с Москвой.

«По зрительским голосованиям он седьмой, то есть он в десятке. Какое там жюри решает - мы это видим? Не видим. Тем более что был такой вариант, что специально наказали Украину: не дали ни одного балла, потому что был скандал с Россией, когда они не приехали и не было трансляции, это очень большие деньги».

Напомним, российской певице Юлии Самойловой запретили въезд на Украину на три года из-за ее выступления в Крыму. Музыкальный конкурс тогда проходил в Киеве и она должна была представить Россию на «Евровидении» с песней «Flame Is Burning».

ИСТОЧНИК KP.RU

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