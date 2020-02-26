В Рособрнадзоре назвали самые популярные экзамены по выбору у школьников

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:04:47+03:00

Главный принцип ЕГЭ остался без изменений - обязательные предметы сдают все, а экзамены по выбору каждый определяет самостоятельно Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Школьники в 2020 году в выборе предмета, по которому сдавать экзамен, не стали проявлять оригинально. Самым популярным экзаменом по выбору вновь стало обществознание. По данным Рособрнадзора знания по этому предмету продемонстрируют на ЕГЭ 375 тысяч человек, это 48 процентов от общего числа выпускников.

На втором месте по популярности оказалась физика - ЕГЭ сдают 167 тысяч человек, 21 процент школьников.

Биологию выбрали 158 тысяч подростков, 18,8 процентов, 132 тысячи школьников - историю, 108 тысяч - информатику. Меньше всего набрали литература - 65 тысяч и география - 23 тысячи.

- ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа: с 20 марта по 13 апреля состоится досрочный, с 25 мая по 29 июня - основной и с 4 по 22 сентября - дополнительный, - сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова приводит ТАСС.

Пока в России пять иностранных языков, по которым школьники могут сдать ЕГЭ. Возможно, этот список пополнится итальянским. Некоторые изменения в ЕГЭ уже произошли в 2020 году, например, при сдаче экзамена по инязу стало больше диалогов, в эссе по русскому языку можно опираться не только на литературные произведения, но и на личный опыт.

ИСТОЧНИК KP.RU