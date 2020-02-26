В Казахстане самолет Ан-2 совершил экстренную посадку из-за неполадок с двигателем
В среду, 26 февраля, в Казахстане самолет Ан-2 авиакомпании "Орлан 2000" совершил вынужденную посадку в 1,5 км от аэропорта Усть-Каменогорска. Биплан совершал полет рейсом Усть-Каменогорск - Аксуат по санитарному заданию, однако в 9:50 утра (по МСК) экипаж заметил неполадки.
По информации пресс-службы Комитета гражданской авиации Казахстана, жертв нет, а причиной экстренной посадки могла стать нештатная ситуация с двигателем.
Ан-2 - советский лёгкий многоцелевой самолёт. Как правило он используется для сельскохозяйственных или транспортных нужд, но не смотря на свою универсальность состоит на вооружении ВВС многих стран.
Напомним, в декабре 2019 года в Казахстане произошла серьезная авиакатастрофа. Пассажирский самолет, на борту которого находились 100 человек, пять из которых члены экипажа, разбился прямо при взлете.
ИСТОЧНИК KP.RU