В Казахстане самолет Ан-2 совершил экстренную посадку из-за неполадок с двигателем

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:22:35+03:00

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В среду, 26 февраля, в Казахстане самолет Ан-2 авиакомпании "Орлан 2000" совершил вынужденную посадку в 1,5 км от аэропорта Усть-Каменогорска. Биплан совершал полет рейсом Усть-Каменогорск - Аксуат по санитарному заданию, однако в 9:50 утра (по МСК) экипаж заметил неполадки.

По информации пресс-службы Комитета гражданской авиации Казахстана, жертв нет, а причиной экстренной посадки могла стать нештатная ситуация с двигателем.

Ан-2 - советский лёгкий многоцелевой самолёт. Как правило он используется для сельскохозяйственных или транспортных нужд, но не смотря на свою универсальность состоит на вооружении ВВС многих стран.

Напомним, в декабре 2019 года в Казахстане произошла серьезная авиакатастрофа. Пассажирский самолет, на борту которого находились 100 человек, пять из которых члены экипажа, разбился прямо при взлете.

ИСТОЧНИК KP.RU