2020-02-26T12:48:58+03:00
В мире

В Совфеде прокомментировали санкционную политику США

Ранее Дональд Трамп продлит ограничения в отношении России на год
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Совфеде осудили новые санкции СШАВ Совфеде осудили новые санкции СШАФото: Анастасия НОВИКОВА
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В Совете Федерации осудили решение американского президента еще на год продлить действие санкций в отношении России. Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков отметил, что это решение неоправданно, поскольку Россия не наносит урон национально безопасности Штатов.

Сенатор добавил, что большинству европейских лидеров уже давно известная реальное положение вещей, однако США не хочет видеть правду.

«Именно поэтому они и продолжают выработанную в 2014 году политическую линию. Она ничем не закончится, кроме того, что американцы будут все сильнее находиться в изоляции. Все подобные действия направлены против них самих», — цитирует Цекова RT.

Наполним, ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принял решение еще на год продлить антироссийские санкции, введенные еще в 2014 году из-за ситуации в Крыму. Американский лидер отметил, что действия России угрожают миру и безопасности других государств, передает телеканал «360».

«Политика правительства РФ, включая аннексию Крыма и применение силы на Украине, продолжает представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», - цитирует заявление Трампа сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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