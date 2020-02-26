Эксперты выступили против наказания за хулиганство

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:21:39+03:00

В учительском профсоюзе опасаются, что нововведение может привести к домашнему насилию

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Административная или даже уголовная ответственность для школьников за хулиганское поведение в отношении учителей — плохая идея. Такое мнение выразила представитель учительского профсоюза Ольга Мирясова. Она отметила, что штрафы за недостойное поведение детей может еще больше усугубить ситуацию в неблагополучных семьях.

«Родители очень часто сами не могут повлиять на поведение ребенка, особенно в переходном возрасте. Более того, мы опасаемся, что штрафы для неблагополучных семей будут настолько проблематичными, что это приведет к домашнему насилию в отношении детей», — цитирует Мирясову телеканал «360».

Такое же мнение выразил заместитель председателя комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов. Сенатор отметил, что введение такого наказания за проступки детей снимает с учителей ответственность за воспитание своих подопечных.

«В чем тогда смысл воспитания школьников? Теряется всякий смысл служения образованию и передачи вот этого многослойного, духовного мира, который учитель впитывает в себя с институтской скамьи», — цитирует Морозова ФАН.

Напомним, ранее стало известно, что общероссийский профсоюз образования подготовил проект поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Нововведения предусматривают лишение свободы до трех лет за насилие в отношении учителя и штрафы от 500 рублей до трех тысяч за оскорбление педагогов, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU